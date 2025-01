Un vasto incendio distrusse un’ampia area, morì anche un cane: due donne assolte

Gela. Un vasto incendio distrusse un’ampia area a ridosso delle contrade balneari della città. Le fiamme si estesero, causando la morte anche di un cane. Secondo i pm della procura, il rogo venne appiccato da due sorelle, proprietarie di un immobile proprio nella zona. Entrambe, al termine del dibattimento a loro carico, sono state assolte. A conclusione dell’istruttoria, non sono arrivati tutti gli elementi necessari per collegarle al rogo. Il giudice Marica Marino ha disposto l’assoluzione. L’accusa, attraverso il pm Sonia Tramontana, ha invece concluso con una richiesta di condanna per entrambe, a tre anni di reclusione. I danni causati dal fuoco furono notevoli. La difesa, sostenuta dall’avvocato Maurizio Scicolone, ha sottolineato che le imputate non avrebbero avuto alcun ruolo in quella vicenda, essendosi limitate a gettare acqua per spegnere un primo potenziale incendio.