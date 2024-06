Un video privato della fidanzata fatto girare in altre chat, un giovane a processo

Gela. Durante la loro relazione sentimentale, sarebbe stato lui, un giovane ora a processo, a far girare in altre chat un video a sfondo erotico che, privatamente, gli aveva inviato l’allora fidanzata, anche lei molto giovane. Fatti che hanno portato il ragazzo davanti al giudice. In aula, nel corso dell’attività istruttoria, è stata sentita, come testimone, un’amica della ragazza. Ha spiegato di essersi accorta del video, avendolo saputo dalla madre. Le immagini infatti già circolavano. Inizialmente, pare che l’ex fidanzata dell’imputato avrebbe negato di essere quella nelle immagini. Poi, lo ammise.