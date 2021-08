Una città a misura di tutti, confronto al Nautico: “A Feudo Nobile villaggio inclusivo”

Gela. “We have a dream”, noi abbiamo un sogno. Il sogno è quello di una città davvero accessibile e inclusiva, in cui vivere sia un’esperienza possibile per tutti, anche e soprattutto per i diversamente abili. Nasce da questo intento il convegno dal titolo “We have a dream. Gela Territorio accessibile”, che si è svolto giovedì scorso al Club Nautico.

Il convegno ha preso spunto dalla realtà gelese con le numerose conquiste ancora da compiere in termini di accessibilità e servizi offerti ai diversamente abili, proponendo alcune esperienze di città siciliane che molto hanno fatto per migliorare la qualità della vita dei loro abitanti, anche grazie al lavoro instancabile delle associazioni.

Durante la serata sono state lanciate delle idee e dei progetti precisi, come quello della realizzazione a Feudo Nobile di un villaggio “per tutti”, un esempio concreto di turismo inclusivo.

Nel corso dell’evento sono intervenuti esperti nel campo dell’architettura, della psicologia e della comunicazione. Presente anche l’assessore regionale alla Famiglia, politiche sociali e lavoro Antonio Scavone.