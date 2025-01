“Una logica mafiosa persistente”, Cassazione conferma il 41 bis per Emmanuello

Gela. È ancora in grado di mantenere legami con il clan di riferimento e non ha mai “manifestato segnali di emancipazione dal passato né di consapevolezza della gravità dei reati in espiazione”. Sono state pubblicate le motivazioni emesse dalla Corte di Cassazione che confermano il regime detentivo del 41 bis nei confronti del boss cinquantasettenne Alessandro Emmanuello. Lo scorso anno, il tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo che la difesa avanzò rispetto al provvedimento ministeriale di proroga del regime del carcere duro, per ulteriori due anni. Secondo la difesa di Emmanuello, manca la “pericolosità” e l’omonimo clan di mafia non sarebbe più attivo perché “definitivamente dissolto”. Il cinquantasettenne non avrebbe più legami e contatti con il gruppo, sulla base di quanto sostenuto dalla difesa rappresentata dall’avvocato Maria Teresa Pintus.