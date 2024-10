Una sanità con servizi comuni e l’idea di un progetto di Provincia, dialogo Gela-Caltagirone

Gela. Interlocuzioni tra le due amministrazioni comunali c’erano già state nel corso dell’esperienza della giunta Greco. Anche il sindaco Terenziano Di Stefano è comunque interessato a sviluppare una collaborazione su più fronti con Caltagirone. Questa mattina, il primo cittadino e l’assessore Franzone hanno incontrato il sindaco della città calatina Fabio Roccuzzo. L’interscambio, in un contesto istituzionale e politico tendenzialmente civico, può essere anzitutto “culturale e turistico”. I due musei che in città dovranno aprire i battenti prima possibile e la nave greca, insieme al turismo e al mare, da legare al rilievo di Caltagirone, che sicuramente riesce già da tempo ad attrarre flussi di visitatori. C’è poi l’aspetto, dirimente, di una sanità che potrebbe sganciarsi dai poli dei capoluoghi, per fare in modo di convergere su strutture e servizi comuni.