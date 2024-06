“Una via tre piazze”, progetto “congelato”: “Regione non coprirà con fondi Fsc ma non è definanziato”

C’erano state interlocuzioni anche ministeriali. “Avevamo trovato un progetto praticamente definanziato – aggiunge Morselli – lo abbiamo ripreso e siamo arrivati a renderlo esecutivo. Il governo regionale dell’ex presidente Musumeci aveva rilasciato una delibera di apprezzamento per il progetto e per le linee di finanziamento. Confermammo all’attuale assessore regionale Aricò che l’amministrazione aveva ancora un forte interesse a realizzarlo. Ora, ci viene riferito che il grosso degli investimenti Fsc è stato concentrato sul Ponte dello Stretto e tanti progetti, non solo il nostro, sono rimasti fuori. Penso che gli stanziamenti potessero tranquillamente essere individuati. Comunque, c’è un progetto esecutivo e spero che la prossima amministrazione possa sfruttare nuove linee di finanziamento per arrivare finalmente all’avvio dei cantieri”. La “pratica” “Una via tre piazze” rimane per ora ferma e con essa l’idea complessiva di riqualificazione generale del centro storico.