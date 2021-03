“Unica opera finanziabile è la darsena”, comitato porto: “Politica ne prenda atto”

Gela. Ieri, si è tenuto il consiglio comunale monotematico, nel tentativo di inquadrare progetti da inserire nel Recovery plan, sempre che sia ancora possibile. L’attenzione della politica è rivolta intorno all’hub portuale, come ha confermato il sindaco Lucio Greco, pur in assenza di una vera progettazione. Dal comitato pro-porto, però, fanno sapere che l’unico vero progetto finanziabile rimane quello della darsena commerciale, tagliato dalla Regione. Un’opera, da circa 140 milioni di euro, che ha le necessarie autorizzazioni. “Chiediamo a gran voce a tutte le forze politiche nazionali, regionali e locali, che rappresentano il territorio, di portare sul tavolo del governo il progetto della darsena commerciale, per l’inserimento nel piano delle opere pubbliche, da finanziare con i fondi del Recovery plan. E’ l’unico progetto già in Regione, approvato dai vari enti preposti, ovvero il Ministero dell’ambiente, quello delle infrastrutture, il Provveditorato opere pubbliche regionale, ma soprattutto inserito nel piano regolatore portuale locale”, dicono dal comitato, presieduto da Massimo Livoti. “E’ un progetto fattibile, che rispetta tutti i requisiti per i finanziamenti del Recovery. Nel breve tempo – aggiungono – può dare delle risposte immediate al territorio, per lo sviluppo dell’area portuale sul fronte mare, con l’obiettivo di sviluppare il settore marittimo e turistico-commerciale del golfo di Gela”.