Unione Comuni, allarme per fondi regionali insufficienti: verifica con i sindaci

E’ in atto una procedura nazionale per la selezione di esperti esterni da destinare ai progetti. Potranno dare un supporto concreto, anche perché coperti con fondi diversi. Per il resto, pare complesso ipotizzare una struttura consolidata con somme come quelle autorizzate dal dipartimento palermitano. La corsa dell’Unione dei Comuni locale, tra le prime istituite sull’isola, è sicuramente in salita. Perdere il treno per finanziamenti che possano toccare quota ottanta milioni di euro aprirebbe un vuoto enorme per enti che non hanno, allo stato, troppe disponibilità finanziarie.