Unione Comuni, percorso deve riprendere: nel Consiglio Pd e civici, cuffariani per la minoranza

Nella seduta della prossima settimana, indetta per varare lo schema delle commissioni consiliari, ci sarà spazio per altri capitoli. Maggioranza e opposizione sembrano pronte a non farsi la guerra politica per la scelta. I distefaniani pare stiano convergendo sulla dem Lorena Alabiso e sul consigliere civico di “Una Buona Idea” Massimiliano Giorrannello. Tra gli scranni dell’opposizione potrebbe invece toccare al cuffariano Armando Irti. Sembra essere questo l’esito di un equilibrio, politico e istituzionale, che pure per l’Unione dei Comuni si pone come nota caratterizzante nel processo decisionale. Più in generale, l’Unione deve cambiare passo per non farsi sfuggire i circa ottanta milioni di euro a disposizione per i tre enti. Un altro approccio, più attivo, potrebbe diventare decisivo, anche con l’innesto delle dodici figure professionali che dovranno fare da motore ad una struttura ancora poco agile.

(In foto il consigliere Giorrannello insieme al capogruppo di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice)