Unione Comuni, riparte consiglio: insediamento dei rappresentanti gelesi e l’esigenza di accelerare

Gela. L’attesa si è protratta per via delle amministrative gelesi. Con l’insediamento dell’assise civica e l’elezione dei tre consiglieri locali che ne faranno parte, si riapre l’attività dell’Unione dei Comuni. Il presidente del consiglio dell’Unione, Angelo Di Menza, ha provveduto alla convocazione della seduta finalizzata anzitutto all’insediamento dei tre rappresentanti gelesi, la dem Lorena Alabiso, il civico Massimiliano Giorrannello e l’esponente Dc Armando Irti. Si aggiungono ai consiglieri di Butera e Niscemi. La riunione è fissata per il 29 agosto. C’è urgenza di muovere passi concreti. L’Unione dei Comuni, attraverso l’Autorità urbana funzionale, dovrà coordinare e monitorare le procedure per la nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027. Per i tre enti sono previste risorse che possono arrivare fino ad oltre ottanta milioni di euro. La struttura deve però trovare una propria consistenza. Ad oggi, come ha già spiegato Di Menza, mancano funzionari e professionisti che possano occuparsi a tempo pieno di tutte le procedure. Un confronto con i tre sindaci, Terenziano Di Stefano, Massimiliano Conti e Giovanni Zuccalà, è inevitabile. La Regione, ad oggi, non ha affatto accelerato neanche sul paventato accordo di programma per definire i rapporti tra l’Unione e appunto gli uffici palermitani.