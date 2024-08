Variazioni bilancio, l’aula dice sì: “Dirigenti e revisori devono essere presenti”

La variazione che permette lo sblocco del piano di zona per i servizi sociali ha ottenuto l’assenso dell’aula. “Consente l’avvio del servizio Asacom, l’assistenza agli anziani e il servizio per i centri minorili”, ha precisato Lucia Lupo del Movimento cinquestelle. Il via libera è giunto anche per variazioni di bilancio destinate a fondi per la polizia municipale e per la tutela canina. Il primo approccio del nuovo consiglio comunale alle variazioni di bilancio ha dato esito favorevole, nella strada non semplice segnata dal dissesto. È passata infine la richiesta di rinvio avanzata dal consigliere Cosentino. L’opposizione ha necessità di avere la presenza dirigenziale sul punto del nuovo regolamento per le forniture idriche alle zone non servite dalla rete.