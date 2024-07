Vella è il nuovo procuratore capo, il magistrato si è insediato questa mattina

La procura che trova Vella “è in salute e a pieno organico dopo diverso tempo”, ha detto Musti.

Il nuovo procuratore avrà con sé soprattutto giovani pm (i sostituti Aletta, Furnari, Carosello e i più esperti Lo Valvo e Scuderi) che hanno accettato la sfida di Gela “che è un ufficio particolare”. Alla cerimonia, l’ex procuratore capo Fernando Asaro, per oltre sei anni in città e poi trasferito alla guida della procura di Marsala. “Indagare a trecentosessanta gradi, senza se e senza ma – ha spiegato Asaro – Salvo Vella troverà una squadra e insieme a loro si potranno raggiungere gli obiettivi”. Interventi sono stati effettuati anche da chi con Vella ha lavorato ad Agrigento, a partire dal procuratore capo Di Leo. Alla cerimonia, tutte le autorità, le forze dell’ordine e l’avvocatura, il personale del presidio locale e inoltre il prefetto Armenia e il questore Agnello. “Una sua caratteristica è studiare e se è convinto di una cosa non si ferma davanti a niente e a nessuno”, ha riferito Di Leo. Per il Consiglio dell’ordine degli avvocati, il presidente Mariella Giordano ha richiamato lo “spirito di collaborazione che non mancherà”. Vella ha ricordato i suoi primi anni in magistratura, la generazione che iniziava a muovere i primi passi in una Sicilia bagnata dal sangue delle stragi di mafia, la dedizione per il lavoro e il “rispetto di tutte le parti”. Non ha trascurato la sua esperienza sul fronte dell’immigrazione, “ho visto tanti morti e torture”. “Sono felice di essere a Gela, un ufficio operoso e ben organizzato”, ha aggiunto. Ha insistito sul concetto di “squadra”, soprattutto all’interno dell’ufficio di procura. “Questo è un territorio complesso e allo stesso tempo bello. Saremo al servizio di chiunque abbia subito un torto”, ha concluso.

In foto di copertina Vella insieme a Musti, Lo Valvo e Asaro

All’interno Vella firma davanti al presidente del tribunale Riggio.