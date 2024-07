Verifiche settimanali per arrivare al bilancio riequilibrato, “direttiva a settori e dirigenti”

Gela. Una verifica settimanale per cercare di arrivare prima possibile a chiudere il cerchio intorno al bilancio stabilmente riequilibrato. Ieri, il primo cittadino Terenziano Di Stefano ha incontrato il segretario generale Carolina Ferro e il dirigente al bilancio Maria Concetta Bonfirraro. “Al dirigente ho chiesto, entro lunedì, di poter aver l’indicazione di tutti gli atti essenziali per arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato”, sottolinea Di Stefano. Al momento dell’insediamento, il neo sindaco aveva ipotizzato che si potesse giungere ad una prima verifica concreta sullo strumento finanziario entro fine luglio. E’ probabile che ci vorrà più tempo. Il dissesto è un fardello non da poco per l’amministrazione appena entrata in municipio. “Ho anche emesso una direttiva, indirizzata a tutti i settori e ai dirigenti – prosegue – bisognerà mettere a disposizione un dipendente che sia sempre in grado di trasmettere gli atti e la documentazione necessari al settore bilancio. Capita infatti che vengano avanzate richieste in tal senso ai settori che però rimangono inevase”.