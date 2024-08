“Verifiche su situazione rifiuti nei quartieri”, Cascio: “Per sanità serve un rafforzamento”

Gela. Tra le commissioni consiliari che avranno sul tavolo punti amministrativi spesso complessi, c’è sicuramente quella ambiente e sanità. La presidenza è andata al consigliere comunale di “Una Buona Idea”, Floriana Cascio. Il suo vice è l’esponente Dc Armando Irti. I consiglieri sono già stati convocati per oggi, proprio su iniziativa del presidente Cascio. “In questa prima fase – spiega – vogliamo valutare con molta attenzione l’aspetto dei singoli quartieri, per quanto riguarda la situazione dei rifiuti. Vogliamo monitorare il livello di qualità ambientale in città, partendo dai rifiuti e dai quartieri. E’ evidente che svolgiamo una funzione di controllo ma anche di proposta. Vorremo puntare su progetti di sensibilizzazione dei cittadini, a partire dalle scuole. Ci dovrà essere un interscambio con la società che porta avanti il servizio. E’ un aspetto molto importante e va sottoposto ad accertamenti precisi e scrupolosi. Il servizio deve essere efficiente ed efficace. L’ottica deve essere quella della sostenibilità”. Sarà inevitabile inoltre una verifica costante insieme al primo cittadino Di Stefano, che mantiene la delega all’ambiente e sta seguendo personalmente l’evolversi della situazione per ciò che concerne il servizio rifiuti. La commissione non potrà sottovalutare neppure l’ambito della sanità. “Sotto questo profilo – aggiunge il presidente Cascio – siamo consapevoli che ci sarà molto da lavorare. Il sistema sanitario locale deve crescere in termini di dotazione di personale e di rafforzamento dei servizi e dei reparti del nostro nosocomio. Non ci tireremo indietro sul piano dell’attività di controllo e verifica, interfacciandoci con il management di Asp. Sono aspetti salienti per l’intera comunità”.