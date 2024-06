“Verificheremo chi si pone all’opposizione, sarà propositiva”, Biundo: “Commessi errori”

Gela. In aula consiliare, all’indomani del voto del turno di ballottaggio che non ha dato dubbi, l’opposizione, soprattutto quella del patto per Cosentino, cercherà di imbastire una propria strategia. I numeri sono decisamente ridotti rispetto alla maggioranza del sindaco Di Stefano. “L’opposizione sarà responsabile e propositiva – dice il consigliere eletto di Forza Italia Antonino Biundo – essere opposizione non significa dire no a prescindere. Davanti ad atti utili per la città, in una fase peraltro di dissesto, sarò il primo a votare favorevolmente. Dobbiamo essere onesti e dire che la città ha votato per Di Stefano. Noi abbiamo commesso degli errori di organizzazione. Avremmo dovuto portare più persone al voto, sulla base del nostro progetto. I complimenti vanno fatti a Di Stefano”. Il forzista sottolinea che il centrodestra di opposizione va man mano ricostruito. “Prima di tutto dobbiamo capire chi si porrà all’opposizione – continua – ritengo utile una riunione prima ancora dell’avvio dell’attività d’aula. Parto dal presupposto che l’opposizione sarà composta dai pezzi della coalizione elettorale dell’ingegnere Cosentino. E’ una questione anzitutto di coerenza”. Biundo non nasconde comunque che Forza Italia trae spunto da dati elettorali più che soddisfacenti, seppur il ballottaggio gli consegni un unico rappresentante.