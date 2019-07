“Vertice con giunta? Nessun problema politico”, Sammito: “Opposizione si concentri su veri problemi città”

Gela. “Non c’è nessun problema politico in maggioranza”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, tra i più suffragati in assoluto ed esponente di “Un’Altra Gela”, taglia corto e dà un’altra chiave di interpretazione politica al vertice di ieri, che ha messo allo stesso tavolo consiglieri fedeli al sindaco Lucio Greco e giunta. “C’era solo il piacere di condividere le scelte da assumere – dice – e le cose da fare. E’ stato il primo confronto in assoluto, almeno dopo le elezioni. E’ stato stabilito di ripetere questi incontri almeno una volta al mese, così da valutare i passi da muovere e altri aspetti, come il rapporto con i dirigenti”. Sammito non ha gradito le parole forti arrivate dal fronte di opposizione, che nella vicenda del gruppo di lavoro sul porto rifugio ha messo in discussione le sue decisioni, rilanciando anche sul versante delle possibili incompatibilità, in giunta e tra i presidenti delle commissioni consiliari.