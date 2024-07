Vertice sul porto rifugio, slitta l’incontro tra l’amministrazione e il presidente dell’Autorità

Gela. Doveva essere un primo confronto con il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti. Al centro della verifica, soprattutto il porto rifugio. L’incontro previsto per domani a Palermo, però, non si terrà. Un impegno istituzionale sopraggiunto impegnerà Monti in altra sede e così la verifica con il sindaco Terenziano Di Stefano è rimandata. Il porto rifugio, ad oggi, rimane una delle incompiute di maggior rilievo. Recentemente, gli interventi hanno permesso di scavare un canale interno per consentire l’ingresso e l’uscita dei mezzi. E’ necessario però l’escavo completo, da accompagnare ad una revisione netta del braccio di ponente. Ormai da anni, come denunciato dal comitato pro-porto, il sito soffre per le conseguenze di un insabbiamento che lo ha tagliato fuori da ogni investimento e dalle tratte strategiche del Mediterraneo. Diportisti e pescatori non hanno un porto fruibile. L’amministrazione comunale vuole andare avanti, per cercare di concretizzare i lavori per l’escavo complessivo. I costi sono aumentati ma i fondi iniziali ci sono e vanno sfruttati.