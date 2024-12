Via al Festival internazionale di cinepoesia “Versi di luce 2024”: Gela e Modica protagoniste

L’edizione 2024 di “Versi di Luce” avrà come incipit emozionale e letterario, il lavoro di un poeta come Aldo Palazzeschi. “La poesia è in tutti e di tutti, è patrimonio comune e universale. Per il poeta è l’essenza della vita, per gli altri il profumo, profumo che tutti avvertono vagamente e inafferrabilmente. Il poeta ha la facoltà di fissare con la immagine o nelle parole l’istante che fugge e di poterlo comunicare agli altri”. Il claim dell’edizione 2024 del festival, allora, è: “La poesia è in tutti e di tutti”.

Come non accostare la figura di Palazzeschi a quella di Salvatore Quasimodo? Una frase del poeta Premio Nobel sottolinea la bellezza del messaggio del festival di quest’anno: “La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede che sia personale e interiore, che il lettore riconosce come proprio”. Ecco, allora, i due punti cardine che si muovono dentro il claim “La poesia è di tutti e in tutti”: tempo e sentimento, entrambi rivelatori del senso della vita. Il tempo manca perché scorre, ma non deve mancare di sentimento. Bisogna, quindi, contemplare sè stessi, celebrare la poesia che ogni persona custodisce anche se non se ne rende conto, sentire il “suo profumo” per avere il coraggio di percorrere anche sentieri non battuti.

E ridere rumorosamente.