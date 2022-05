Videosorveglianza, assegnata gara per fornire tutta la dotazione: i fondi sono comunali

Si muove sull’installazione di 110 telecamere, da collocare in aree individuate dopo valutazioni condotte dalle forze dell’ordine. Saranno predisposte due sale operative. Dovrebbe essere il monitoraggio che manca in città, condotto con sistemi all’avanguardia che possano dare elementi utili agli investigatori nei casi di azioni come i danneggiamenti notturni, che sono ripresi con notevole intensità. L’intero progetto è finanziato con fondi comunali. Più di una volta, a livello ministeriale, non c’è stato riscontro alla progettazione presentate dal Comune, nonostante i tassi sempre elevati di criminalità, confermati dai recenti dati del bilancio di responsabilità sociale predisposto dalla procura della Repubblica. Sono stati confermati numeri preoccupanti, con “indici di criminalità elevatissimi”.