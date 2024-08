Vigor tiene testa all’Akragas per un tempo, nell’amichevole ad Agrigento 4-0 per i padroni di casa

Gela. Prestazione convincente per la Vigor Gela, in trasferta ad Agrigento per il test match contro l’Akragas. Finsce 4-0 per i padroni di casa ma i gelesi si sono fatti valere. Mister Fausciana schiera tra i pali Mangione, che sta mostrando grande affidabilità e ottime qualità in questo precampionato. Degna di nota la prestazione nel derby con il Gela Calcio. Davanti all’ex Vittoria giocano Spampinato, Campanaro e Cosentino, mentre a centrocampo partono titolari Scappellato, Abela e Ronny Valerio, affiancati sulle fasce da Deoma e Lovisi. In attacco spazio a De Leonardis e Strabone. Allo stadio “Esseneto” regna l’equilibrio nel primo tempo, con tante occasioni da ambo le parti. La Vigor gioca una prima frazione di alto livello mostrando carattere, determinazione e gioco di squadra.