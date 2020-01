Villa Greca: paura e incanto!

In ogni occasione di incontro, Luigi Greca si è sempre dimostrato instancabile e contagioso nel sottolineare l’importanza di mettere al centro di ogni attività umana i sogni e la determinazione nel realizzarli. Ed è ciò che lui ha sempre fatto e continua a fare, anche se non si possa più dire che viva la verde stagione della giovinezza. Insomma, un esempio di come si può intendere l’eternità a cui, consapevole o meno, ogni uomo segretamente aspira. Ora so di altre scuole e associazioni che hanno già avanzato richiesta per visitare la Villa. E puntualmente, la famiglia Greca si dichiara sgomenta per il crescente interesse per la loro Villa, forse perché allo straordinario si fa anche l’abitudine. Mi sono concesso questa lunga premessa per raccontare qualcosa che ha dell’incredibile. Dico subito che ci sono cascato come un allocco, non per assolvermi, ma per sottolineare come l’amore possa talvolta farci vedere le cose in maniera, se non proprio distorta, almeno problematica. E sono stati per me momenti di autentico turbamento allorché ho guardato le cinque foto che Luigi Greca mi aveva fatto pervenire mediante WhatsApp: ritraevano gli alberi della Villa aggrediti da voraci fiamme. Non ho perduto un solo momento per saperne di più direttamente da Luigi Greca il quale, con la sua puntuale e amabile ironia, mi ha invitato a guardare con più attenzione le foto. Riguardo con più attenzione le foto, ma soprattutto rileggo le parole che le accompagnavano: «Incendi senza danni a Villa Greca. Abbiamo panorami unici». Il mistero era improvvisamente risolto. Pervaso di meraviglia, mi sono detto che quelle foto avrebbero già dovuto fare il giro del mondo per lo straordinario spettacolo prodotto dalle immaginifiche e sapienti mani della natura. Non ci sono parole che possano descriverlo. Dico solo che quelli che a me, sulle prime, erano sembrati incendi drammaticamente reali, non erano che prodigiose pennellate del rosso particolarmente acceso del tramonto che si incuneavano fin dentro i rami degli alberi infuocandoli di bellezza, di impareggiabile bellezza!