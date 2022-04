Vincoli, parte confronto tra commissione e Giudice: focus sul piano di gestione

Gela. L’avvio delle attività della commissione comunale Sic-Zps potrebbe rappresentare il punto necessario per giungere ad un compromesso vero e proprio tra le ragioni produttive e quelle della tutela ambientale, in tante aree locali sottoposte a restrizioni normative. L’intenzione di strutturare un percorso condiviso c’è e la scorsa settimana è stato ampiamente spiegato sia dall’amministrazione comunale che dal dirigente Emanuele Tuccio, che hanno puntato sull’avvio della commissione. Da anni, il tema dei vincoli è tra i più dibattuti. La contesa si è sempre mossa lungo il crinale che separa il fronte favorevole da quello più critico. Mettere insieme esigenze produttive e salvaguardia ambientale, fino ad ora, non è stato quasi mai possibile. La commissione oggi è tornata a riunirsi, negli uffici del settore urbanistica. Questa volta, si è aperto un vero e proprio tavolo con il direttore della Riserva Biviere Emilio Giudice, che da sempre sostiene la necessità di attuare le norme in un territorio troppo spesso destinato solo ad attutire le conseguenze della produzione ad ogni costo, soprattutto se industriale. Sulle aree di Rete Natura 2000 e sulle zone di tutela si concentra il prossimo futuro di diversi investimenti, caldeggiati anche dall’amministrazione comunale. Giudice, più che in passato, sta tentando la via del confronto con il municipio, spinto anche dai contatti che ci sono stati non solo con il dirigente Tuccio ma anche con l’assessore Terenziano Di Stefano e con il sindaco Lucio Greco. “La logica deve essere quella della tutela attiva – dice il dirigente Tuccio – la commissione, come è chiaro, non si limiterà a rilasciare pareri sui progetti che ricadono nelle aree di tutela. Sarà impegnata in un’azione di formazione. Il lavoro della commissione sarà per fare le cose e non per impedirle. Bisogna pensare che il vincolo è tutela e dunque si deve partire da un quesito, cosa si può fare?”.