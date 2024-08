Vincoli Piano assetto idrogeoligico, nuova nomina per la commissione appena costituita

Con il primo atto, il sindaco aveva sottolineato che la finalità della commissione si concentra sull’iter per il rilascio di “provvedimenti di autorizzazione e concessione edilizia anche in sanatoria che devono comprendere la disamina dei vincoli presenti sul territorio al momento in cui viene esaminata ed esitata la domanda, quindi, anche se tali vincoli sono stati apposti in data successiva alla realizzazione dell’abuso edilizio”. La materia tocca in modo consistente l’intero territorio locale, da sempre segnato da interventi di edilizia non in regola e con aree decisamente sensibili a livello di tutela idrogeologica.