Violenza al pronto soccorso, “l’operatore non si è difeso ci ha aggrediti ferendoci”

Gela. Quanto accaduto ieri, in ospedale, con la tensione sfociata in una contesa fisica tra un operatore sanitario e una coppia di coniugi, potrebbe avere ulteriori risvolti date le conseguenze. È la donna coinvolta nella vicenda che fornisce la propria versione dei fatti. “L’operatore sanitario non si è affatto difeso ma ci ha aggrediti – dice – tutto è iniziato perché un nostro familiare era in procinto di essere dimesso e mio marito stava cercando di entrare per darmi una mano con la valigia e con il resto. Inizialmente, l’operatore ha impedito l’ingresso e ha iniziato ad insultarci pesantemente. Da lì, gli ho dato uno schiaffo e lui per tutta risposta mi ha colpita facendomi finire a terra. Ho sbattuto anche contro lo spigolo del letto. La sua ira è stata placata solo da un altro paziente. Però, non si è fermato e davanti alle rimostranze di mio marito, ha proseguito colpendolo e causandogli una ferita alla fronte e la frattura di una mandibola. Non si è difeso, ci ha letteralmente aggrediti in modo brutale”.