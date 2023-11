Violenza di genere, Di Stefano: “Politica dia risposte, vada in gara centro per donne vittime”

Gela. Un’azione generalizzata e istituzionale che possa porre degli argini contro la violenza di genere e a tutela delle donne. Le notizie degli ultimi giorni ricalcano un tragico contesto di soppruso e forza bruta, sempre più fuori controllo. L’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano rilancia la questione anche a livello locale e sprona a chiudere l’iter per il centro a tutela delle donne vittime di violenze da realizzare nell’immobile acquisito dal Comune in via Madonna del Rosario. Il progetto è esecutivo, coperto con fondi di “Agenda urbana”. “L’ultima tragedia che ha visto uccidere per mano del proprio fidanzato una giovane donna di 22 anni, Giulia Cecchettin, oltre a farci giustamente inorridire, dovrebbe anche farci riflettere come comunità, non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista politico. Non si nega chiaramente, ma anzi si rivendica il ruolo centrale che una legge ad hoc sul femminicidio avrebbe e il ruolo certamente determinante della normativa in generale tesa a punire severamente ogni forma di violenza contro le donne – dice Di Stefano – ma non si nega nemmeno il ruolo centrale che la comunità politica ha o dovrebbe avere nel salvare quelle donne e purtroppo sono tante. Spesso non scappano dai loro carnefici perché non hanno un posto nel quale andare. Dare loro un posto nel quale trovare riparo e alloggio è compito della comunità politica. Non parlo di cose irrealizzabili o di cose che presuppongono iter impossibili da seguire. Il Comune, a mezzo del programma “Agenda Urbana” ha avuto, già nel 2021, un finanziamento di circa 2 milioni di euro da destinare proprio ad un centro antiviolenza che però non ha ancora visto la luce e non ha potuto accogliere nemmeno una donna. Il progetto è già esecutivo, si tratta solo di mandarlo in gara”.