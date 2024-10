Visita “lampo” di Mancuso in città, prossima settimana vertice FI? “Partito inclusivo”

Gela. La prossima settimana una riunione del gruppo locale di Forza Italia, nel tentativo di ridare una direzione precisa al partito cittadino? Questa mattina, il parlamentare Ars Michele Mancuso è stato in città e pare abbia preso l’impegno a ritornare per una “verifica” politica interna. La sua è stata una brevissima visita all’ospedale “Vittorio Emanuele”, nella prospettiva della riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana. Di politica non ha parlato molto. Ha comunque contattato alcuni forzisti che sono parte integrante del nucleo azzurro. “Una riunione si potrebbe tenere la prossima settimana – dice il vicepresidente del consiglio comunale Antonino Biundo che questa mattina in ospedale era insieme al deputato regionale – speriamo di riunire il gruppo, in presenza dell’onorevole Mancuso. È da circa tre mesi che tentiamo di fare il punto, ognuno ha avuto impegni”. Forza Italia, attraverso Biundo, ha fatto capire che l’opposizione alla giunta Di Stefano sarà “propositiva”: nessun muro preventivo. Il centrodestra locale, uscito sconfitto dalle urne delle amministrative, dovrà imbastire una prospettiva politica alternativa a quella dell’alleanza del sindaco. Ci saranno a breve le elezioni di secondo livello per la Provincia e probabilmente tanti si metteranno alla prova. Mancuso non è più l’unico riferimento del governo Schifani sul territorio, vista la presenza all’Ars del meloniano Salvatore Scuvera.