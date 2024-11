Volley, Ecoplast soffre e batte in rimonta l’Agira

Gela. L’Ecoplast soffre contro l’Agira ma ottiene la vittoria in rimonta. Sfida entusiasmante al PalaLivatino fra le due compagini, protagoniste di una gara elettrizzante che ha fatto divertire, per tutta la sua durata, gli spettatori giunti ad assistere. Il primo parziale procede in maniera equilibrata fino al 12-12, per poi vedere una sola squadra in campo. Imbarcata ospite e risultato di 0-1. Nel secondo parziale esce fuori il carattere dei padroni di casa. Qualche timido tentativo dell’Agira ma l’Ecoplast si difende bene. Nel terzo set la squadra guidata da coach Luciano Zappalà completa la rimonta e si porta sul 2-1, conducendo per tutta la durata del parziale. Quarto e ultimo set equilibrato.