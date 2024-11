Di Benedetto: “Dialogo sui temi importanti? Dal sindaco per ora solo proclami”

Di Benedetto, intanto, alla sua prima esperienza consiliare, conferma che non ha intenzione di collocarsi, almeno per ora. “Sono nel gruppo misto e onestamente le richieste non mancano – conclude – penso che la volontà di una collocazione di partito possa esserci anche tra gli altri consiglieri di questo gruppo. Però, a prevalere è l’intenzione di lavorare per la città. Non sono interessata alla contrapposizione ad ogni costo. La riapertura della biblioteca, ad esempio, è un passo avanti per tutta la città. Sono queste le cose che contano”. Entrata in municipio sotto le insegne della civica dell’ex candidato a sindaco Scerra, Di Benedetto preferisce guardare al contesto attuale senza un perimetro politico predeterminato, comunque all’opposizione della giunta Di Stefano.