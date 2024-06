Voto in cambio di lavoro, la denuncia pubblica di Morselli: “È una situazione ancora più grave”

Gela. L’ombra è di quelle assai lunghe e pesanti: voto in cambio di lavoro. Un tema che in queste settimane, seppur senza troppi clamori, è stato posto tra i temi (il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano lo ha toccato in alcuni interventi pubblici e più in generale il richiamo al “voto pulito” è arrivato durante anche altri interventi pubblici). Questa mattina, l’assessore Romina Morselli, che già aveva avanzato forti dubbi sulla strategia messa in atto da alcuni in questa campagna elettorale, è tornata a denunciare pubblicamente. “Chissà se qualcuno avrà pensato in questi giorni alle intercettazioni ambientali di certi luoghi di lavoro in cui si sta tentando con ogni mezzo possibile di inquinare il consenso elettorale?”, scrive sul proprio profilo facebook.