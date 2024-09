A 20 anni dal sacerdozio don Giorgio accetta la chiamata per la missione

Gela. Dopo 20 anni di servizio sacerdotale in città don Giorgio Cilindrello si appresta a lasciare Gela, come annunciato da Mons.Rosario Gisana al termine della messa pontificale in occasione della festa patronale di Maria SS d’Alemanna. Don Giorgio partità presto per la missione, un desiderio che aveva nel cuore da diverso tempo ma che ha rimandato per prendersi cura dei genitori anziani. Dopo la morte della madre il 14 febbraio 2016 il desiderio della missione di faceva sempre più grande nel cuore del sacerdote che però ha scelto di rimanere in città per stare vicino al padrescmparso alla veneranda età di 98 anni il 18 gennaio 2020 a causa del covid. Adesso il cuore di don Giorgio è libero di partire per annunciare il suo amato vangelo.

La notizia è stata accolta con gioia dalla famiglia del sacerdote che conta ben due sorelle, 4 fratelli, e 25 nipoti .Don giorgio torna così alle sue radici, quando da frate minore rinnovato conduceva una vita da “nomade del vangelo”. Quello di don Giorgio non è però un saluto definitivo.Il sacerdote tornerà in città per trascorrere le feste con la famiglia e alcune settimane estive. In queste occasioni la sua casa sarà ancora la parrocchia di settefarine.