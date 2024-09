Bimbo gelese nasce a Malta ma per lo stato italiano non esiste

Gela. Doveva essere una vacanza all’insegna della serenità organizzata per presentare il figlio di un mese e mezzo ad amici e parenti, invece per Roberta Genna ,residente a Malta insieme al marito da diversi anni, si è trasformata in un’ odissea vissuta tra i vari uffici comunali.

Tutto è iniziato quando la neomamma si è recata in municipio per fare la carta d’identirà al neonato, ed ha scoperto che la pec con i documenti di nascita del bambino era stata totalmente ignorata .Tornati al comune di Gela gli impiegati degli uffici comunali hanno dato le risposte più disparate.Dopo varie peripezie sono riusciti ad avere la carta d’identità dal neonato dal vicino comune di Butera. In città è stato impossibile anche per la totale assenza di carte d’identità cartacee.