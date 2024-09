A 27anni dalla morte di S. Madre Teresa di Calcutta l’inaugurazione del bassorilevo

Madre Teresa di Calcutta (26 agosto 1910 – 5 settembre 1997), per il suo lavoro instancabile tra le vittime della povertà e dell’emarginazione, è riconosciuta come una delle persone più stimate al mondo. Ha ricevuto nel 1979 il premio Nobel per la pace, è stata proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II, e Santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016. Autentica maestra di vita, che ha saputo mettere al centro la dignità della persona, è da insegnamento e stimolo per l’impegno dell’associazione GELA FAMIGLIA ODV.