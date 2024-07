“A Gela tre Codici rossi a settimana”: tutte le novità normative

Gela. Sono in media 3 a settimana le denunce in codice rosso che il commissariato di polizia e il comando dei carabinieri di Gela accolgono sul territorio gelese. Il dato delle donne maltrattate all’interno delle dinamiche familiari o relazionali, perpetrato da partner o ex partner, rappresenta un allarmante scenario.

“Ciò che emerge dai dati raccolti è che le vittime non appartengono esclusivamente ad una fascia sociale umile e ad un’età matura,come si potrebbe erroneamente pensare. Ci sono anche donne e ragazze giovanissime che subiscono violenze. Casalinghe, dipendenti e libere professioniste chre sono emotivamente ed economicamente dipendenti da coloro che mascherano con la parola “amore”abusi e violenze fisiche e psicologiche- ha dichiarato il presidente AMI sez. Di Caltanissetta Stefania Valente- fortunatamente il procedimento penale continua anche quando la vittima, incomprensibilmente , ritira la querela nei confronti dell’abusante. Purtroppo è una cultura, quella del codice Rosso, che deve ancora prendere piede, soprattutto nel meridione. È nostro dovere continuare la formazione quando vengono introdotte delle novità e il confronto con le forze dell’ordine che operano sul territoro.” In risposta a questa emergenza, l’associazione avvocati matrimoniale italiani ha organzzato un convegno per esaminare l’azione normativa intrapresa per contrastare tali tragiche vicende e, in particolare, valutare l’efficacia del “Codice Rosso Rafforzato“.

” In questi 11 mesi di mia permanenza abbiamo registrasto due intervenit normativi importanti – ha dichiarato Lucia Musti, già procuratore facente funzione a Gela e procuratore generale a Torino- Sui femminicidi mi sento di dire che siamo una delle province siciliane che negli ultimi 12 mesi non ha registrato feminicidi.Ciò ci rende un territorio fortunato. ”