A Modica un nuovo servizio pubblico di ricarica per veicoli elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Il Comune di Modica, in accordo con ACEA Innovation, società del Gruppo Acea che opera nei settori E-Mobility, Energy Efficiency e Waste Transition, e City Green Light, Energy Service Company che opera nella promozione di strumenti per l’efficientamento energetico, ha avviato il progetto per la realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici. I lavori sono iniziati lo scorso 5 luglio 2023 e l’intervento prevede l’installazione di 11 infrastrutture di ricarica (IdR) per veicoli elettrici nelle aree del lungomare e del centro urbano. Acea Innovation curerà la fornitura delle colonnine e la loro gestione da remoto in qualità di CPO (Charge Point Operator), tramite una propria piattaforma, denominata BOMTS, in regime di interoperabilità con altre società operanti nel settore della mobilità elettrica. City Green Light si occuperà dei lavori di installazione delle colonnine e della relativa manutenzione.In totale saranno installate complessivamente 11 colonnine, questo il dettaglio: – 9 IdR del tipo “Normal Power (NP)” ognuna dotata di 2 prese di Tipo 2 in grado di erogare una potenza massima di 22 kW cad. (totale 44 kW in AC);– 2 IdR del tipo “High Power (HP)” per una potenza massima totale erogabile in contemporanea di 72 Kw. Grazie a questi interventi il Comune di Modica darà un nuovo impulso alla mobilità sostenibile, promuovendo un ambiente più eco-sostenibile e intelligente, che permetterà una migliore qualità della vita per i cittadini e garantirà a turisti e visitatori un servizio efficiente per l’utilizzo dei veicoli elettrici e ibridi plug in.“In considerazione alla crescita della tendenza all’E-mobility, – ha dichiarato Maria Monisteri, Sindaco della Città di Modica – non potevamo esimerci dall’installazione di nuove colonnine sia per aumentare i punti di ricarica e sia per averne la presenza in diverse aree del comune. Un utile servizio nel rispetto dell’ambiente e della innovazione tecnologica”.“Per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e dell’inquinamento fissati per il 2030 è necessario dare un forte impulso alla mobilità elettrica. – ha dichiarato Fabrizio Ruggiero, Business Unit Director per gli Additional Services di City Green Light – Siamo felici di accompagnare la città di Modica in questo percorso di transizione verso una mobilità sempre più sostenibile pensata per andare incontro alle esigenze sia dei cittadini che dei visitatori in transito in città”

