Gli autonomisti depositano la lista, i nomi a sostegno del candidato a sindaco Di Stefano

Gela. La delegazione autonomista ha depositato la lista. “Autonomisti per Gela” si schiera nella coalizione per il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. In municipio si sono recati l’assessore Ivan Liardi, il consigliere comunale Valeria Caci (che è in corsa per un secondo mandato), Rosario Caci (indicato come assessore) e l’ex presidente della Provincia Filippo Collura.