Caltanissetta, Fasulo designato assessore da Tesauro: “Noi moderati” con il centrodestra ufficiale

“Noi Moderati”, a Caltanissetta per le amministrative ha fatto scelte non proprio in linea con quelle gelesi. I centristi stanno infatti con il centrodestra ufficiale di Tesauro, insieme ai partiti d’area, compresi Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Udc e Dc. In città, invece, il gruppo si schiera fuori dal blocco con “Alleanza per Gela” di Salvatore Scerra, attraverso la lista “Moderati-Rinnova”.