A Natale taglio di capelli gratuito per i bambini bisognosi

Gela. Taglio di capelli gratuito per tutti i bambini bisognosi. Il parrucchiere Luigi Morinello ha deciso di trascorrere in modo diverso la mattina di Natale, dedicando il suo lavoro a chi non può più permettersi neanche il barbiere.

“Quest’anno voglio passare un natale diverso dal solito- ha dichiarato Luigi Morinello- è da un po di tempo che penso a questa cosa perchè ci sono famiglie che ,anche se minima , non possono affrontare questa spesa. Ho scelto il giorno di Natale perchè voglio che il messaggio passi forte e chiaro: Natale non deve essere un punto di arrivo ma la partenza per l’anno che viene. Tutti abbiamo il dovere di prenderci cura di chi è meno fortunato di noi.”

L’idea nasce dalla crisi conomica che molte famiglie stanno attraversando, soprattutto da quando è stato sospeso il reddito di cittadinanza.

L’associazione Santa Lucia Soccorso di Gela , in cui Luigi svolge attività di volontariato da oltre 20 anni, ha subito sposato il progetto, appoggiando il parrucchiere in questa iniziativa.