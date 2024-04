Pianificazione porto da riorganizzare, “concessioni solo di due anni”: affidati lavori banchina

Gela. Le strutture del sistema portuale locale sono da sempre le grandi malate in un tessuto infrastrutturale che nel tempo ha continuato a perdere colpi. Con l’avvento dell’Autorità della Sicilia occidentale, che dal 2021 ha preso in carico il sistema, si attende l’accelerazione per ridare fruibilità al porto rifugio e per rafforzare tutti i siti. L’attività non è semplice da predisporre e da finalizzare, visti i ritardi abissali che si sono accumulati nel tempo. In Regione, negli scorsi mesi, è stato siglato l’accordo attuativo per i lavori al porto rifugio, sostenuto dall’amministrazione comunale e che pone in capo all’Autorità i principali oneri economici. Ad oggi, il sito continua ad essere insabbiato e quasi del tutto impraticabile. Negli uffici dell’Autorità sono in corso le attività per chiudere il documento di pianificazione strategica di sistema, propedeutico al Piano regolatore portuale. Per questa ragione, fino a quando non ci sarà una pianificazione ben definita, è stato deciso che nuove concessioni demaniali o eventuali rinnovi, non potranno superare i due anni. “Occorre, da un lato, salvaguardare le attività economiche già operanti in porto e, dall’altro, preservare l’attività di pianificazione e programmazione dell’ente”, si legge nel provvedimento rilasciato ad inizio marzo.