Abbandono rifiuti e mini discariche, amministrazione e Impianti fanno il punto: “Rafforzare azione”

Gela. Un rafforzamento ulteriore dei controlli e “un’azione sinergica” per limitare al minimo l’abbandono dei rifiuti e le mini discariche. Questa mattina, è stato fatto il punto della situazione durante una riunione. C’erano l’assessore all’ambiente Giuseppe Fava, i vertici del comando di polizia municipale, i funzionari comunali che seguono il settore e l’ingegnere Grazia Cosentino, riferimento tecnico di Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti. Fava vuole concretizzare il gruppo di lavoro da destinare al monitoraggio del territorio e ai controlli. “Serve un’azione ancora più efficace e stiamo lavorando in tal senso”, dice. L’abbandono dei rifiuti è ancora molto diffuso e non sempre si riesce ad estendere i controlli a tutte le aree. “Sulle mini discariche – aggiunge l’assessore – abbiamo stabilito un metodo. Si farà un ordine di servizio a seguito di un monitoraggio unico. Sugli interventi più spiccioli, magari per il singolo sacchetto abbandonato e da rimuovere, i funzionari comunali contatteranno direttamente i capisquadra di Impianti Srr per procedere”.