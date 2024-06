Accessi al mare per disabili, Capici: “E’ un diritto, dirigente ha assicurato un incontro”

Gela. Un incontro si dovrebbe tenere in settimana. L’associazione H, attraverso l’avvocato Paolo Capici, ha avuto contatti con il dirigente comunale Antonino Collura. Il legale ha lamentato l’assenza di un efficiente sistema di passerelle che possa permettere ai diversamente abili di accedere alla spiaggia. Il dirigente ha dato rassicurazioni rispetto ad un incontro da tenere in presenza dei gestori dei lidi balneari. “Collura mi ha garantito una riunione con i gestori dei lidi in settimana affinché i disabili possano andare al mare in tutti i luoghi, pubblici e privati, gestiti appunto dai titolari dei lidi”, dice Capici. Il riferimento dell’associazione H ha sollevato la questione, che troppo spesso si ripropone.