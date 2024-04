Accessi al mare per disabili: Giannone e Giurato, “le pedane in legno non sono la soluzione”

Gela. I fondi della Regione furono autorizzati su emendamento alla finanziaria, spinto dal Movimento cinquestelle e dal deputato Nuccio Di Paola. Di recente, i circa 100mila euro per gli accessi a mare dei diversamente abili sono serviti ad affidare i lavori di collocazione delle pedane, dopo tante peripezie burocratiche. “Ma non basta per nulla – dice il vicesegretario provinciale e componente nazionale Dc Natino Giannone – mi spiace che l’amministrazione dopo lunghe interlocuzioni abbia ripiegato sulle pedane di legno che come sappiamo bene sono spesso vandalizzate e addirittura usate per i falò. Avevamo chiesto, grazie al decreto del nostro assessore regionale Nuccia Albano, che si procedesse con le pedane mobili del progetto Seatrac. Invece, non sarà così. Ai disabili bisogna offrire il migliore dei servizi e questo, per come è predisposto, non lo è”. Giannone fa proprie le valutazioni negative che arrivano da Giacomo Giurato di Adoces Sicilia odv. “Insieme a Giurato abbiamo lavorato per questo progetto e il risultato non ci soddisfa e non è consono alle esigenze dei diversamente abili”, aggiunge.