La tentata rapina in un negozio a Caposoprano, domani i minori davanti al gip

Gela. Sono accusati di essere i rapinatori che settimane fa cercarono di colpire in un negozio di proprietà di un esercente di nazionalità cinese. Entrarono, armati, nell’attività commerciale. Avevano una pistola, pare giocattolo ma senza il relativo tappo. Miravano ai soldi della cassa. Il commerciante li ha però messi in fuga. Domani, entrambi, saranno sentiti dal gip del tribunale minorile di Caltanissetta, per gli interrogatori. Attualmente hanno l’obbligo di non lasciare le rispettive abitazioni.