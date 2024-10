Accordo attuativo per il porto, Di Stefano: “Importante, quattro milioni sono della città”

Gela. L’approvazione dell’accordo attuativo per i lavori del porto rifugio era un passaggio essenziale. Apre ad una fase diversa, facendo emergere spiragli concreti per gli interventi di escavo e non solo. “Abbiamo insistito più volte per la firma – dice il sindaco Di Stefano – la procedura era diventata farraginosa. Abbiamo scritto e sollecitato. Ora, la decisione del governo regionale è importante. Siamo felici”. Il sindaco tende a dare rilievo al ruolo del Comune. “In un progetto da quaranta milioni di euro, il nostro ente mette nella disponibilità dell’Autorita’ portuale circa quattro milioni di euro. Sono soldi – precisa – della città e dei cittadini, questo deve essere chiaro a tutti”.