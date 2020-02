Accordo Coni-Comune per rilanciare il progetto del nuovo stadio

Gela. Progettare un nuovo stadio sfruttando il know how del Coni. Questa mattina il sindaco Lucio Greco, l’assessore ai Lavori pubblici Ivan Liardi e il dirigente del settore Emanuele Tuccio hanno incontrato a Palazzo di Città due dirigenti di Sport e Salute S.p.A. (già CONI Servizi), azienda pubblica dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il Comune ha ripreso il progetto del nuovo stadio che rientrava tra le opere finanziabili con il Patto per il Sud di circa 15 milioni e mezzo di euro. Presenti per il Coni gli ingegneri Valerio Petrinca, direttore tecnico di Sport e Salute, ed Emiliano Curi, responsabile Patrimonio e Ingegneria.