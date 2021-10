Accordo di programma, verso rinnovo: “Per tre anni e a breve la ratifica”

Gela. Come riportato la scorsa settimana, la bozza per arrivare alla proroga dell’accordo di programma è praticamente pronta. Una conferma è arrivata dal Ministero dello sviluppo economico, dove il sindaco Lucio Greco e l’ingegnere Pietro Inferrera hanno incontrato il dirigente Marco Calabrò. Senza proroga, con l’accordo di programma in scadenza, il rischio era di perdere la dotazione (comunque piuttosto limitata) da circa venticinque milioni di euro. Si tratta dei fondi per i progetti nell’area di crisi complessa. L’accordo di programma verrà rinnovato per i prossimi tre anni, in attesa dei bandi per la presentazione dei progetti. La bozza dell’accordo di programma, rinnovato, verrà trasmessa a Palazzo di Città, per eventuali osservazioni. Sarà successivamente registrato, così da avere piena efficacia.