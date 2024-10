“Perché un assessore che non conosce Mazzarino?”, D’Aleo e Vicari: “Faraci non rispetta la città”

D’Aleo e Vicari spingono per un ripensamento del sindaco. “Le dichiarazioni del sindaco Faraci, che confermano la ricerca di profili tecnici e politici adeguati, risultano discutibili quando si considera la vasta presenza di competenze disponibili nel nostro Comune. Professioniste laureate, esperte in vari settori, potevano e sarebbero state pronte, se interpellate, a contribuire al progresso e allo sviluppo della nostra città. Non è accettabile che questa opportunità venga trascurata in favore di scelte esterne. Inoltre, questa nomina rappresenta una continuità di scelte discutibili da parte dell’amministrazione. Fin dal suo insediamento, il sindaco Faraci ha compiuto decisioni che non riflettono una conoscenza approfondita delle dinamiche cittadine. Nominare un assessore non residente nel Comune è un atto che non solo ignora la storia politica di Mazzarino ma nega anche l’importanza di avere rappresentanti che comprendano a pieno le sfide e le opportunità locali. Chiediamo pertanto un ripensamento di queste politiche e un maggiore coinvolgimento delle professionalità e competenze locali. La nostra città merita una rappresentanza che non solo sia tecnicamente valida ma anche profondamente radicata nella comunità in cui viviamo. È fondamentale che le scelte politiche riflettano un reale interesse per il territorio e per le persone che lo abitano. Facciamo un appello al sindaco Faraci, alla sua squadra e alla sua maggioranza, affinché ci ripensino, cominciando a considerare seriamente le risorse umane presenti a Mazzarino, favorendo una maggiore inclusione e partecipazione di tutto il tessuto sociale cittadino. Solo così potremo garantire un futuro migliore per la nostra città, in cui ogni cittadino, indipendentemente dal genere e dal titolo di studio, possa dare il proprio contributo e avere voce e rappresentanza. Facciamo notare al sindaco Faraci che non appena l’Assemblea Regionale convertirà in legge l’emendamento votato dalla Commissione, cosa che noi ci auguriamo, la sua giunta avrà bisogno di un’altra presenza femminile. Nulla di personale nei confronti dell’avvocato Comandatore, neo assessore, alla quale auguriamo buon lavoro”, concludono.