“Accordo di programma sarà rinnovato”, nuovo bando nel 2022: tanti dubbi su Cis

“Non ho indicazioni certe – spiega ancora Lorefice – ma penso che il nuovo bando per i finanziamenti possa essere definito dal 2022, non prima”. Il precedente bando, piuttosto restrittivo nei criteri economici imposti alle aziende interessate, non ha prodotto alcun esito, se non quello dell’unico progetto finanziato, rispetto a prospettive iniziali che erano del tutto differenti. La commissione industria del Senato, che negli scorsi mesi ha chiuso l’indagine sull’area di crisi locale, ha sottolineato l’esistenza di tante criticità, istituzionali e di scelte programmatiche. Con le variazioni che potrebbero essere apportate al Prri, qualcosa potrebbe mutare e il nuovo bando, impostato su fondi nazionali e su una diversa disciplina normativa, si preannuncia con maggiori aperture anche per aziende con apporti economici iniziali, meno consistenti. Nessuna certezza, invece, sul Contratto istituzionale di sviluppo, che era stato proposto dall’ex ministro dem Giuseppe Provenzano. Lorefice ha avuto qualche interlocuzione con la segreteria del nuovo ministro, la forzista Mara Carfagna. Ad oggi, però, non sembrano esserci sviluppi. “Proprio il Contratto istituzionale di sviluppo – conclude Lorefice – potrebbe essere uno strumento veramente forte per il territorio. Grandi novità, però, non ce ne sono”.