Acea Energia sempre più green, adesso è 100% sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Acea Energia si rinnova grazie ad una scelta green che rappresenta pienamente l’impegno dell’azienda per la tutela dell’ambiente, per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e per favorire la transizione energetica.La società di vendita del Gruppo Acea ha reso infatti le sue commodity completamente a impatto zero. Luce 100% Green prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata con “Garanzia d’origine” e Gas 0% CO2 con compensazione delle emissioni di anidride carbonica grazie all’acquisto di crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction). L’iniziativa “carbon credits” consente infatti, grazie al sovvenzionamento di progetti internazionali, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e di concorrere al raggiungimento dei principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.La scelta sostenibile di Acea Energia esprime un nuovo posizionamento, raccontato con una campagna di comunicazione, al via da domani, realizzata dall’agenzia DLV BBDO e pianificata internamente. Nei mesi di giugno e luglio la campagna coinvolgerà i principali media: più di 1.300 spot radio oltre ad uscite sui quotidiani, advertising televisivo e una video strategy sul digital con oltre 27 milioni di visualizzazioni, oltre a 1.800 impianti di affissione. La campagna vede la partecipazione, in qualità di testimonial d’eccezione, di Frank Matano ed Emanuela Fanelli che racconteranno con ironia quanto sia facile rispettare l’ambiente con Acea Energia.L’impegno per la sostenibilità di Acea Energia prosegue inoltre con il lancio di un concorso dal nome “Una vincita che farà ECO”, con in palio due Fiat 500 Passion Cabrio 100% elettriche.L’offerta 100% ECO di Acea Energia ha l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile grazie ad un portafoglio di offerte che rispetta l’ambiente e alla promozione di valori condivisi con clienti e cittadini, in uno sforzo comune per un futuro più attento all’ambiente.(ITALPRESS).