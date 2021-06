Giovane fermato per aggressione a poliziotti, giudice convalida: obbligo firma e dimora

Gela. I poliziotti lo hanno arrestato sabato sera. Il ventottenne Paolo Biundo, pare dopo aver consumato diverse bevande alcoliche, sarebbe andato in escandescenze, nei pressi di un locale. Davanti ai poliziotti avrebbe poi inveito e almeno uno degli agenti sarebbe stato colpito, riportando ferite. Fatti che hanno portato all’arresto del giovane, che ha precedenti penali. E’ stato trasferito in carcere, a Balate. Oggi, è stato sentito davanti al giudice, per l’udienza di convalida. Ha ammesso i fatti, spiegando però di averlo fatto proprio dopo aver bevuto. Non sarebbe riuscito a controllare la reazione, scagliandosi contro i poliziotti. Anche uno degli agenti presenti sul posto è stato sentito. Il giudice ha convalidato l’arresto e gli ha imposto l’obbligo di firma e quello di dimora. Biundo lascia il carcere, come chiesto dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello.