“Acqua e altre priorità, dov’è la visione del sindaco?”, Federico: “Solo chiacchiere e passeggiate”

Gela. “Un programma, una visione di città? Io non vedo nulla di tutto questo, almeno per ora”. Pino Federico, ex parlamentare Ars e già presidente della Provincia, non si riconosce, insieme al suo gruppo, nell’amministrazione Di Stefano. I primi passi mossi dal sindaco e dai suoi non lo convincono. “Leggo che l’emergenza idrica è stata affrontata al meglio, almeno stando all’amministrazione – spiega – a me, non risulta. Non c’è una turnazione precisa e soprattutto non si sta incidendo sul costo. Non bisogna dimenticare che c’è una carta dei servizi che impone a Caltaqua obblighi precisi. Dovrebbe essere l’azienda a farsi carico delle spese per sanare la turnazione che salta e per rifornire tramite autobotti. Tutto questo accade? Non lo vedo, onestamente. L’amministrazione comunale dovrebbe incidere molto di più e non lo sta facendo. Questa è una città con una costa meravigliosa e ora la qualità delle acque del mare, certificata, sta migliorando nettamente. Però, i disservizi idrici generano un danno di immagine enorme. Neanche i gelesi che vivono in altre Regioni o all’estero sono invogliati a ritornare in estate, proprio perché temono di non avere acqua. Dovrebbe essere questo il primo turismo del territorio. Non penso che in altre città del comprensorio si verificano situazioni analoghe. La politica e l’amministrazione dovrebbero dimostrare fermezza. A me, non pare che ci siano segnali in questa direzione. Da presidente dell’Ato idrico imposi circa due milioni di euro di sanzioni per inosservanze degli obblighi del servizio, in capo al gestore. Sono stato tra i pochi, oltre al mio successore l’avvocato Maurelli. Il progetto del dissalatore va concretizzato, dato che c’è la volontà della Regione. Perché, ad esempio, non si prende posizione sui danni patiti dai produttori di uva che si trovano con introiti pari a zero? Qualcuno se ne sta interessando? Hanno subito una flessione preoccupante. Perché non si interagisce con la Regione per richiedere misure a loro garanzia? Altri Comuni si sono mossi. Sulle dighe già dieci anni fa disponemmo le risorse necessarie e oggi non c’è stato ancora nessun intervento. L’amministrazione si faccia sentire e soprattutto non perda di vista il progetto delle acque reflue. È l’unica vera soluzione praticabile. Ci stiamo lavorando da due anni ma è arrivato il momento di accelerare. Servono risposte pure per i giovani che volessero intraprendere investimenti nel comparto agricolo. Non permettiamo che siano costretti ad andare via per sempre”.